فيديو - جدل في اسبانيا .. برشلونة استحق ركلة جزاء؟

ناقشت وسائل الاعلام الاسبانية لعبة مثيرة للجدل في "الكلاسيكو"

ناقشت وسائل الاعلام الاسبانية لعبة مثيرة للجدل في "الكلاسيكو" الذي انتهى الى فوز ريال مدريد (2-1) على مضيفه برشلونة ضمن منافسات الجولة الحادسة عشر من الدوري الاسباني.

واعتبر البعض أن برشلونة المتقدم (1-0) استحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 49، مع تنفيذ ركلة ركنية لبرشلونة، أمسك خلالها تشواميني منافسه رونالدو أراوخو من كلا الكتفين ودفعه للخلف، ومنعه من القفز لتسديد الكرة برأسه.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أن حكم المباراة جيل مانزانو، لم يحتسب ركلة جزاء، كما تجاهلها كوادرا فيرنانديز حكم تقنية الفيديو، ليفوز ريال مدريد ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.