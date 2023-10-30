مكافأة كبيرة لمن يُرشد الى والد لويس دياز

ستدفع مكافأة كبيرة للحصول على معلومات

أعلنت الشرطة الكولومبية أنها مستعدة لمنح 200 مليون بيزو كمكافأة لأي شخص يقدم معلومات مهمة من أجل المساعدة في إنقاذ والد لويس دياز، إذ لا يوجد حتى الآن أي تحديث مؤكد عن والده بعد أن أنقذت الشرطة والدته خلال الليل.

وتم اختطاف والديّ نجم ليفربول في وطنهما بعد ظهر يوم السبت، مع تقارير تفيد بأن سيارتهما اعترضها رجلان مسلحان في بارانكاس، ثمّ تم إطلاق سراح سيلينيس مارولاندا، والدة اللاعب، بعد ساعات، دون أن يطلق سراح والده لويس مانويل دياز.

وذكرت الشرطة يوم الأحد أنها ستدفع مكافأة كبيرة للحصول على معلومات من شأنها أن تؤدي إلى الخاطفين وإطلاق سراح والد دياز، وهي تخشى أن يحاول الخاطفون إخراجه من البلاد إلى فنزويلا.



