صورة - ميسي يُخاطب روميرو: أنت تكذب !!

كتب أن ميسي اجتمع مع رئيس برشلونة على هامش حفل الكرة الذهبية

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اتهاماً بالكذب الى الصحفي الإسباني الشهير جيرارد روميرو، وذلك بعد أن نشر الأخير خبراً عن لقاء جمع "البرغوت" مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا على هامش حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب روميرو على انستغرام أن ميسي الذي فاز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، اجتمع مع رئيس برشلونة على هامش حفل الكرة الذهبية، حيث شكره الرئيس على كلماته المُعبّرة، وناقشا الطريقة الأفضل لتكريم اللاعب في ملعب "كامب نو"، معقل نادي برشلونة.

ونفى ميسي الأمر، حين أعاد نشر تدوينة روميرو، وكتب "أنت تكذب .. مرة أخرى"، فقام الصحفي بالاعتذار فوراً عما كتبه، قائلاً أنه حصل على معلومات كاذبة، مضيفاً إنه تعرض للخداع بما يتعلق بميسي مرة أخرى.

وليست المرّة الأولى التي يحصل فيها توتر بين ميسي وروميرو، الذي نشر أن أحد أبناء ميسي قضى "وقتا سيئا للغاية" في باريس، وهو ما تسبب بقراره وزوجته وأطفاله بالعودة إلى برشلونة، الأمر الذي أزعج اللاعب بشدة وطالب الصحفي بحذفه.