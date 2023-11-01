فيديو - شاهدوا موهبة ايرلندا التي يطاردها ريال مدريد

يواصل ريال مدريد البحث عن المواهب الشابة

يواصل ريال مدريد البحث عن المواهب الشابة حول العالم، ويضع نصب عينيه الآن ناج رازي، لاعب كرة القدم البالغ من العمر 17 عاماً، والذي يلعب لنادي شامروك روفرز في دوري الدرجة الأولى الأيرلندي، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور الأيرلندية.

ومثّل لاعب خط الوسط الهجومي ثورة في كرة القدم الأيرلندية، ولاحظه ريال مدريد خلال بطولة أوروبا تحت 17 سنة، التي خسرت فيها أيرلندا أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي، لكن أداء ناج رازي لم يمر مرور الكرام.

"لا لريال مدريد ولا لبعض عظماء البريميرليج"، كما أوضحت وسائل الإعلام الأيرلندية، وأضافت أن أرسنال وتشيلسي يتابعان عن كثب لاعب كرة القدم الشاب.