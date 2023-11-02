موقع للبالغين يعرض رعاية مانشستر يونايتد لسبب غريب

عرض موقع للبالغين أن يقدّم حلاً لمشكلة مانشستر يونايتد المحرجة

عرض موقع للبالغين أن يقدّم حلاً لمشكلة مانشستر يونايتد المحرجة المتعلقة بطقم ملابسه، مدعيّاً أن الموقع "يعرف شيئًا عن الراحة".

وكان فريق المدرب إيريك تن هاج، ظهر هذا الأسبوع، وهو يلعب بملابس طبق الأصل، يمكن شراؤها من الرفوف في متجر النادي والمتاجر الرياضية في جميع أنحاء البلاد.

وتمت الإشارة الى السبب، وهي أن مجموعة أديداس الرسمية "ضيقة جداً"، ما أجبر اللاعبين على اللجوء الى ملابس طبق الأصل، ما دفع بالموقع الإباحي "ماي كلوب" الى طرح اسمه ليصبح حلّاً للنادي في هذا الموضوع، حيث يتطلع إلى القيام بأول غزوة في رعاية القمصان.

وقال مايك فورد، نائب رئيس الموقع "لقد شهد مانشستر يونايتد بداية يرثى لها لحملته وآخر شيء يحتاج إلى التعامل معه هو الشكاوى من أنّ قمصان اللاعبين ضيّقة للغاية".

وأضاف "نحن في My.Club نعرف شيئاً أو شيئين عن أهمية الحصول على جوارب مريحة، جواربنا مبطنة وقابلة للتنفس، وقبل كل شيء، من المهم أن تساير الموضة والوظيفة جنباً إلى جنب".

وذكرت صحيفة دايلي ميل أن أديداس تأمل في حل المشكلة الشهر المقبل، ما يعني أن لاعبي اليونايتد يعانون أيضاً أقلّه في المباريات المقبلة.













