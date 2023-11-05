فيديو - المدرب البطل: أسلوبي وصوتي سوف ينتشرا

عقب فوز فريقه بكأس ليبرتادوريس لاول مرة في تاريخه

اعتبر فرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي البرازيلي، عقب فوز فريقه بكأس ليبرتادوريس لاول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن ذلك سوف يسمح له بنشر فلسفته الخاصة بكرة القدم.

وفاز فلومينينسي بكأس ليبرتادوريس، بتغلبه في المباراة النهائية على بوكا جونيورز الأرجنتيني (2-1)، بعد تمديد الوقت، في المباراة التي جمعتهما في ملعب "ماراكانا" في البرازيل.

وفي إشارة إلى أسلوبه الذي يسمى "فن كرة القدم"، ويعتمد كرة القدم الهجومية والجريئة، وقد تسبب له بالكثير من الانتقادات، قال دينيز "صوتي سوف ينتشر، فهناك أشياء أتحدث عنها دوماً، ولكن بعد اليوم هذه الأشياء التي تحدثت عنها طوال حياتي سوف تنتشر".

وأشار المدرب المؤقت للمنتخب البرازيلي، الذي تعرض لانتقادات لعدم حصوله على ألقاب "أراهن دائما أن أفضل طريقة لتحقيق نتيجة هي تقديم مباراة يستمتع فيها اللاعبون ويستمتع المشجعون بمشاهدتها، والانتقادات لا تزعجني، بل أعمل بجد وأحب ما أقوم به، وهذا هو أعظم ألقابي وليس الفوز بالكؤوس".