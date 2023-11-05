فيديو - 13 نادياً تأهلت الى كأس العالم للأنديه 2025

مع فوز فلومينينسي البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس، بتغلبه في المباراة النهائية على بوكا جونيورز الأرجنتيني (2-1)، ضمن 13 نادياً التواجد في كأس العالم للأنديه للعام 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهريّ حزيران - يونيو وتموز - يوليو المقبلين بمشاركة 32 نادياً:عن إفريقيا: الاهلي المصري والوداد المغربي.عن آسيا: الهلال السعودي واوراوا رد دياموندز الياباني.عن أميركا الشمالية: سياتل ساوندرز الاميركي ومونتيري وكلوب ليون المكسيكيين.عن أميركا الجنوبية: بالميراس وفلامنغو وفلومينينسي البرازيليين.عن أوروبا: تشيلسي ومانشستر سيتي الانجليزيين وريال مدريد الاسباني.ولا يزال الحدث بإنتظار تأهل 19 نادياً، يتوزعون على أوسيانا (1) وآسيا (2) وإفريقيا (2) والكونكاكاف (1) وأميركا الجنوبية (3) وأوروبا (9) والنادي الأميركي المُضيف (1).