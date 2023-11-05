فيديو - 13 نادياً تأهلت الى كأس العالم للأنديه 2025

مع فوز فلومينينسي البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس، بتغلبه في المباراة النهائية على بوكا جونيورز الأرجنتيني (2-1)، ضمن 13 نادياً التواجد في كأس العالم للأنديه للعام 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهريّ حزيران - يونيو وتموز - يوليو المقبلين بمشاركة 32 نادياً:
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عن إفريقيا: الاهلي المصري والوداد المغربي.
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عن آسيا: الهلال السعودي واوراوا رد دياموندز الياباني.
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عن أميركا الشمالية: سياتل ساوندرز الاميركي ومونتيري وكلوب ليون المكسيكيين.
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عن أميركا الجنوبية: بالميراس وفلامنغو وفلومينينسي البرازيليين.
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عن أوروبا: تشيلسي ومانشستر سيتي الانجليزيين وريال مدريد الاسباني.
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ولا يزال الحدث بإنتظار تأهل 19 نادياً، يتوزعون على أوسيانا (1) وآسيا (2) وإفريقيا (2) والكونكاكاف (1) وأميركا الجنوبية (3) وأوروبا (9) والنادي الأميركي المُضيف (1).