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فيديو - 13 نادياً تأهلت الى كأس العالم للأنديه 2025

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فيديو - 13 نادياً تأهلت الى كأس العالم للأنديه 2025
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كرة القدم

2023-11-05 | 02:24
فيديو - 13 نادياً تأهلت الى كأس العالم للأنديه 2025

ضمن 13 نادياً التواجد في كأس العالم للأنديه للعام 2025

مع فوز فلومينينسي البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس، بتغلبه في المباراة النهائية على بوكا جونيورز الأرجنتيني (2-1)، ضمن 13 نادياً التواجد في كأس العالم للأنديه للعام 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهريّ حزيران - يونيو وتموز - يوليو المقبلين بمشاركة 32 نادياً:
عن إفريقيا: الاهلي المصري والوداد المغربي.
عن آسيا: الهلال السعودي واوراوا رد دياموندز الياباني.
عن أميركا الشمالية: سياتل ساوندرز الاميركي ومونتيري وكلوب ليون المكسيكيين.
عن أميركا الجنوبية: بالميراس وفلامنغو وفلومينينسي البرازيليين.
عن أوروبا: تشيلسي ومانشستر سيتي الانجليزيين وريال مدريد الاسباني.
ولا يزال الحدث بإنتظار تأهل 19 نادياً، يتوزعون على أوسيانا (1) وآسيا (2) وإفريقيا (2) والكونكاكاف (1) وأميركا الجنوبية (3) وأوروبا (9) والنادي الأميركي المُضيف (1).
 
 
 
فيديو - 13 نادياً تأهلت الى كأس العالم للأنديه 2025

رياضة

كرة القدم

كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز

الاهلي

الوداد

الهلال

اوراوا رد دياموندز

سياتل ساوندرز

مونتيري

كلوب ليون

بالميراس

فلامنغو

فلومينينسي

تشيلسي

مانشستر سيتي

ريال مدريد

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