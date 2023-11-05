هل فقد جوليان ألفاريز سنّه في مباراة مانشستر سيتي؟

فاز مانشستر سيتي بنتيجة كاسحة على ضيفه بورنموث

أوضح النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز أنه لم يفقد سنّاً خلال المباراة التي فاز فيها فريقه مانشستر سيتي بنتيجة كاسحة (6-1) على ضيفه بورنموث ضمن الجولة 11 من الدوري الانجليزي الممتاز.

فبينما كان البرتغالي برناردو سيلفا يحتفل بهدفه الثاني في المباراة، أشار الى زميله الأرجنتيني الشاب إلى ما بدا وكأنه سنّ مفقود.

وضع ألفاريز يده على فمه، وبدا متفاجئاً إلى حد ما، ما أشار إلى أنه فقد للتو سنًاً من أسنانه، لكنه عاد وأوضح في منشور له على انستغرام أن كل شيء كان جيداً، وأن هناك القليل من الدماء في فمه فقط.

وإلى جانب ثنائية سيلفا، شارك البلجيكي جيريمي دوكو والسويسري مانويل أكانجي والانجليزي فيل فودين والهولندي ناثان أكي في التسجيل لتنتهي المباراة بسداسية مقابل هدف.



