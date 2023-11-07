فيديو - أغرب حادثة .. الحكم يُعرقل المدافع ويحتسب الهدف !!

أغرب حادثة حصلت في الدوري الاميركي

أغرب حادثة ممكنة، حصلت في المباراة التي جمعت فانكوفر وايتكابس مع ضيفه لوس أنجلوس إف سي على ملعب بي سي بلايس ستاديوم، ضمن الأدوار الاقصائية من الدوري الاميركي لكرة القدم (MLS).

فمع وصول المباراة الى الدقيقة (90+3) وسط تقدم الضيوف بهدف، حصلت دربكة داخل منطقة جزائهم، وارتدت الكرة الى الخارج، لحظة ارتطام الحكم بالمدافع المتقدم، ما سمح للاعبي لوس انجلوس بالاندفاع والانفراد والتسجيل ورفع النتيجة الى (2-0).

وكان لاعتراض لاعبي فانكوفر لاحقاً الاثر الكبير في تراجع الحكم عن قراره باحتساب الهدف، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف (1-0) بدلاً من (2-0).