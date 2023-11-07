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"اللص الشهير" يكشف .. سرقت رونالدو وبنزيما ورفضت سرقة ميسي

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&quot;اللص الشهير&quot; يكشف .. سرقت رونالدو وبنزيما ورفضت سرقة ميسي
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كرة القدم

2023-11-06 | 23:13
"اللص الشهير" يكشف .. سرقت رونالدو وبنزيما ورفضت سرقة ميسي

قال إنه يسرق المنازل منذ 20 عاماً وبات يقود عصابة قوامها مائة لص

في بودكاست مثير مع الصحفي الإسباني كارلوس كويليز، تحدث اللص المجهول المطلوب للعدالة، الذي تم التعريف عنه بإسم "ألبرتو"، قائلاً إنه يسرق المنازل منذ 20 عاماً، وبات يقود عصابة قوامها مائة لص.
واعترف ألبرتو، المتخصص في سرقة منازل المشاهير والنجوم بالسطو على منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في العام 2020، في مسقط رأسه جزيرة ماديرا "لكن المسروقات لم تكن مثيرة للاهتمام".
كما اعترف ألبرتو بسرقة منزل النجم الفرنسي كريم بنزيما، في إسبانيا وسرقة 20 ألف يورو في نهاية العام 2021 من منزل اكتشف بعدما اقتحمه أنه يعود إلى النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف.
وأوضح "اللص الظريف" أنه رفض منذ أكثر من عام فكرة سرقة قصر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في مدينة برشلونة، حين كان مقيماً في باريس، بل ومنع لصوصا آخرين من السطو على منزله قائلا "لقد فعلت ذلك وأنا فخور احتراما لميسي لأنني أحبه".
في المقابل، نأى ألبرتو بنفسه عن عملية السطو على منزل النجم الإسباني سيرجيو راموس، لكنه قال "أعرف جيدا من سرقه".
وكشف ألبرتو طريقة عمله بإنه يحدد موقع الضحية ويجمع المعلومات عنه ويتابعه لفترة قد تستمر أشهرا، لضمان غيابه عن منزله، موضحا أن شبكات التواصل الاجتماعي هي العدو الأول للمشاهير، وهي تسهل عمل اللصوص كثيراً بفضل الصور ومقاطع الفيديو التي ينشرونها.
 
"اللص الشهير" يكشف .. سرقت رونالدو وبنزيما ورفضت سرقة ميسي

رياضة

كرة القدم

كارلوس كويليز

ألبرتو

كريستيانو رونالدو

كريم بنزيما

يوهان كرويف

ليونيل ميسي

سيرجيو راموس

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