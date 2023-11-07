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اغتصاب فتاة تبلغ 13 عاماً خلال مواجهة رينجرز ودندي !!

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اغتصاب فتاة تبلغ 13 عاماً خلال مواجهة رينجرز ودندي !!
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كرة القدم

2023-11-06 | 23:36
اغتصاب فتاة تبلغ 13 عاماً خلال مواجهة رينجرز ودندي !!

خلال المباراة التي انتهت الى فوز رينجرز (5-0) على مضيفه دندي

تحقق الشرطة في مزاعم بأن فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، تعرضت لاعتداء جنسي خلال المباراة التي انتهت الى فوز رينجرز (5-0) على مضيفه دندي إف سي.
وتم الإبلاغ عن وقوع الحادث في مدرج بوب شانكلي، حيث تواجد مشجعو النادي الضيف، خلال مباراة يوم الأربعاء الماضي (1 تشرين الثاني - نوفمبر) في الجولة 11 من الدوري الاسكتلندي الممتاز، على ملعب دندي دينز بارك.
وكانت المباراة قد تأخرت لمدة 45 دقيقة بسبب اصطدام حافلة الفريق الضيف بحركة المرور، وهي في طريقها إلى الملعب، ثم توقفت لمدة 18 دقيقة خلال الشوط الأول، بعد أن أطلق المشجعون الضيوف عدداً كبيراً من المشاعل، ما أدى إلى إطلاق إنذارات الحريق. 
وأكد متحدث رسمي أن شرطة اسكتلندا تحقق الآن في الجريمة المزعومة، وقال "نحن نجري تحقيقات بعد ادعاء بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً حدث في دينز بارك في دندي يوم الأربعاء 1 تشرين الثاني - نوفمبر 2023".
وفي الوقت نفسه ، قال متحدث بإسم دندي "يمكن لنا أن نؤكد بأننا على علم بالحادث الذي وقع في مدرج بوب شانكلي خلال مباراة الأربعاء ضد رينجرز، والنادي يدعم بشكل كامل تحقيق الشرطة ومسؤول رعاية وحماية الأطفال في النادي يدعم الوضع، ولن يدلي بأي تعليق آخر".
 
اغتصاب فتاة تبلغ 13 عاماً خلال مواجهة رينجرز ودندي !!

رياضة

كرة القدم

رينجرز

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الدوري الاسكتلندي الممتاز

دندي دينز بارك

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