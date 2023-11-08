فيديو - محاولة اختطاف فاشلة لطفلة نيمار الجديدة ووالدتها

La vidéo des fd* qui ont cambriolés la maison de Neymar pour kidnapper sa fille.pic.twitter.com/QneKouysKp — Al Hilal FR 🇫🇷🇸🇦 (@AlHilal_France) November 7, 2023

تعرض منزل عائلة برونا بيانكاردي، صديقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الى عملية سطو مسلح خلال الساعات الأولى من فجر امس الثلاثاء.وكان مهاجم الهلال السعودي وصديقته برونا، رزقا قبل أيام قليلة بمولودة أسمياها "مافي"، وذكرت وسائل إعلام برازيلية ان ثلاثة مقتحمين استهدفوا اختطاف الطفلة ووالدتها للمساومة عليهما، لكنهما لحسن الحظ كانتا خارج المنزل، وتحديداً في حفل عائلي لمناسبة مرور أول شهر على ولادتها.واقتحم اللصوص المنزل، مستفيدين من مشكلة في التيار الكهربائي، وقاموا بتقييد والدي برونا دون ان يتعرضوا لهما بأذى، وواصلوا عملهم لنصف ساعة.وبعد فرارهم، اتصل والد برونا بالشرطة التي تعرفت على سيارة أحد اللصوص، ليتبين انه جار المنزل، ويبلغ من العمر 20 عاما، فتم إلقاء القبض عليه، واعترف بالاهداف الحقيقية للجريمة، ولم تكن السرقة بل الاختطاف، وقد نشرت الشرطة فيديو للمشتبه بهما الاخرين.