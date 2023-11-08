مشجعو دورتموند رموا سبائك ذهبية مقلدة الى الملعب .. إليكم السبب

أوضح مشجعو بروسيا دورتموند مشاعرهم خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقهم (٢-٠) في دوري أبطال أوروبا على ضيفه نيوكاسل يونايتد، مستهدفين على ما يبدو التغييرات التي ستحدث على نظام البطولة."أنتم لا تهتمون بالرياضة .. كل ما يهمكم هو المال!" كتب على لافتة رفعتها جماهير النادي الألماني، كما تم إلقاء سبائك ذهبية مقلدة على أرض الملعب خلال الشوط الثاني من المباراة، حين كان بروسيا متقدماً بهدف.كما رفع مشجعو النادي الالماني لافتة تحمل عنوان موقع "استعادة اللعبة" على الانترنت، والذي عرض اللافتات التي رُفعت عندما استضاف فريقهم ميلان في مباراة سابقة في دوري أبطال أوروبا، وأشارت الى رفضها الإصلاحات المقترحة.ومن المقرر أن يتخذ دوري أبطال أوروبا شكلا جديدا بدءاً من موسم 2024-25، حيث سيختفي التقسيم الحالي لثماني مجموعات من أربعة أندية، مع إدخال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نظاما جديداً في مسابقة تضم 36 نادياً.وأظهر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دعمهم لجماهير دورتموند وكلماتهم، وكتب أحدهم "مشجعو دورتموند لا يخيبون ظننا أبدا"، بينما وصف آخر اللافتة بأنها "رسالة شجاعة".