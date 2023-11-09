عاجل
الرئيس الفرنسي: ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة ويحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها
الرئيس الفرنسي: ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة ويحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها
النائب السابق أميل رحمة لـ الجديد : الرئيس نبيه بري لا يمانع التمديد لقائد الجيش دون شروط والرئيس ميقاتي عبّر عن رغبته بالتمديد للأخير
النائب السابق أميل رحمة لـ الجديد : الرئيس نبيه بري لا يمانع التمديد لقائد الجيش دون شروط والرئيس ميقاتي عبّر عن رغبته بالتمديد للأخير
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
البقاع
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

تلقى هجوماً وحشياً من منافس عنيف سخر منه !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تلقى هجوماً وحشياً من منافس عنيف سخر منه !!
A-
A+

كرة القدم

2023-11-09 | 00:09
تلقى هجوماً وحشياً من منافس عنيف سخر منه !!

انهار لاعب كرة القدم البالغ من العمر 17 عاما في الملعب

انهار لاعب كرة القدم البالغ من العمر 17 عاما في الملعب بعد تلقيه "هجوما وحشيا" دون أن تكون الكرة في اللعب، كما أعلن ناديه سان فيسنتي ديل راسبيغ.
وحصل ذلك حين وجه اللاعب في فريق سانتا بولا، ضربة عنيفة جداً الى منافسه لاعب سان فيسنتي ديل راسبيغ دقيقة، فأصابه في الرقبة من الأعلى إلى الأسفل.
أظهر "إنزو" أنه ليس على ما يرام "أعطني الماء فأنا أشعر بالسوء"، هكذا قال لمدربه قبل أن يستدير وينهار في الملعب، وقال "لاحقاً شعرت كيف كان الدم ينزل من رأسي"، فيما كان المنافس الذي اعتدى عليه يضحك ويسخر منه.
وبدا النادي مستاء أكثر من الحكم أليخاندرو سيرنا فاسكيز، الذي غادر ميدان اللعب بعد تعليق المباراة دون الاهتمام بحالة اللاعب، واكتفى بالكتابة في تقريره "كان فاقدا للوعي بسبب ضربة لست على علم بها، حيث أوقفت المباراة للعلاج والنقل بواسطة سيارة إسعاف وطرد المعتدي البالغ من العمر 18 عاماً".

تلقى هجوماً وحشياً من منافس عنيف سخر منه !!

رياضة

كرة القدم

سان فيسنتي ديل راسبيغ

سانتا بولا

أليخاندرو سيرنا فاسكيز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المهاجم يروي كيف توفيّ ابنه وأعيد إلى الحياة
شرطي شاب ينتحر حُزناً على هزيمة بوكا جونيورز

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - شوارزينغر مباشرة يستقبل حماره ويُطعمه !!
00:19

فيديو - شوارزينغر مباشرة يستقبل حماره ويُطعمه !!

حدث جديد في سجل تصرفاته المثيرة للجدل

00:19

فيديو - شوارزينغر مباشرة يستقبل حماره ويُطعمه !!

حدث جديد في سجل تصرفاته المثيرة للجدل

فيديو - ميسي يدخل عالم الالعاب الالكترونية ويواجه رونالدو مجدداً
00:17

فيديو - ميسي يدخل عالم الالعاب الالكترونية ويواجه رونالدو مجدداً

سيبدأ ليونيل ميسي مهنة جديدة في عالم الالعاب الالكترونية

00:17

فيديو - ميسي يدخل عالم الالعاب الالكترونية ويواجه رونالدو مجدداً

سيبدأ ليونيل ميسي مهنة جديدة في عالم الالعاب الالكترونية

فيديو - "طفل لاماسيا" يُذهل الجميع بمواهبه ومهاراته مع قارنته بميسي
00:11

فيديو - "طفل لاماسيا" يُذهل الجميع بمواهبه ومهاراته مع قارنته بميسي

أذهل نجم أكاديمية برشلونة الواعد البالغ من العمر تسعة أعوام الجميع

00:11

فيديو - "طفل لاماسيا" يُذهل الجميع بمواهبه ومهاراته مع قارنته بميسي

أذهل نجم أكاديمية برشلونة الواعد البالغ من العمر تسعة أعوام الجميع

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023