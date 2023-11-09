تلقى هجوماً وحشياً من منافس عنيف سخر منه !!

انهار لاعب كرة القدم البالغ من العمر 17 عاما في الملعب

انهار لاعب كرة القدم البالغ من العمر 17 عاما في الملعب بعد تلقيه "هجوما وحشيا" دون أن تكون الكرة في اللعب، كما أعلن ناديه سان فيسنتي ديل راسبيغ.

وحصل ذلك حين وجه اللاعب في فريق سانتا بولا، ضربة عنيفة جداً الى منافسه لاعب سان فيسنتي ديل راسبيغ دقيقة، فأصابه في الرقبة من الأعلى إلى الأسفل.

أظهر "إنزو" أنه ليس على ما يرام "أعطني الماء فأنا أشعر بالسوء"، هكذا قال لمدربه قبل أن يستدير وينهار في الملعب، وقال "لاحقاً شعرت كيف كان الدم ينزل من رأسي"، فيما كان المنافس الذي اعتدى عليه يضحك ويسخر منه.

وبدا النادي مستاء أكثر من الحكم أليخاندرو سيرنا فاسكيز، الذي غادر ميدان اللعب بعد تعليق المباراة دون الاهتمام بحالة اللاعب، واكتفى بالكتابة في تقريره "كان فاقدا للوعي بسبب ضربة لست على علم بها، حيث أوقفت المباراة للعلاج والنقل بواسطة سيارة إسعاف وطرد المعتدي البالغ من العمر 18 عاماً".



