فيديو - ميسي يدخل عالم الالعاب الالكترونية ويواجه رونالدو مجدداً

سيبدأ ليونيل ميسي مهنة جديدة في عالم الالعاب الالكترونية

سيبدأ ليونيل ميسي مهنة جديدة، من خلال توحيد الجهود مع صديقه النجم السابق سيرجيو أجويرو، كمالك لـKRU Esports، وهو ما دفع بمالك فريق الرياضات الإلكترونية المنافس Rebels Gaming، حارس المرمى ديفيد دي خيا، إلى دعوة كريستيانو رونالدو للشراكة مع علامته التجارية.

وأسس أجويرو شركة KRU في العام 2020، وهي تنافس Rocket League وFIFA وLeague of Legends وValorant، وسواهم الكثير، وقد ابتكر طريقة للترويج، حيث نشر أسطورة مانشستر سيتي مقطع فيديو عن شراكة ميسي، منهياً إياه بأيقونة إنتر ميامي وهو يقول "حسنا دعونا نلعب".

وردا على شراكة ميسي له، كان لدى أجويرو بعض الكلمات القلبية ليقولها عن صديقه "أنا سعيد بذلك، وبالطبع دخلنا الآن في مرحلة جديدة، وتحديات أخرى، وإنه لشرف كبير أن ليونيل بات جزءاً من KRU، إنه أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، وصديق عظيم أيضاً".

وقضى الثنائي الأرجنتيني أفضل جزء من 15 عاماً معاً في المنتخب الوطني، وساعدا الأرجنتين في الفوز بلقب كوبا أميركا 2021 والتأهل إلى نهائي كأس العالم 2014، لكن أجويرو أجبر على الاعتزال قبل عام من فوز بلاده بكأس العالم 2022 بسبب مرض في القلب.

في هذه الأثناء، وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن مشروع ميسي الجديد للرياضات الإلكترونية، طلب دي خيا من منافسه الأزليّ كريستيانو رونالدو الاستثمار في ألعاب Rebels Gaming.

وكان لأيقونة النصر منافسة شرسة مع ميسي خلال ذروة مسيرتهما في ريال مدريد وبرشلونة حيث اقتسما العديد من الكرات الذهبية ، وينتظر المشجعون الآن رد النجم البرتغالي على دعوة حارس مانشستر يونايتد السابق.