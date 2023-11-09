الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فيديو - تحدّى القوانين وطاف الملعب حاملاً علم فلسطين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - تحدّى القوانين وطاف الملعب حاملاً علم فلسطين
A-
A+

كرة القدم

2023-11-09 | 05:59
فيديو - تحدّى القوانين وطاف الملعب حاملاً علم فلسطين

بعد تسع دقائق على بداية المباراة المثيرة

بعد تسع دقائق على بداية المباراة المثيرة التي انتهت الى فوز كوبنهاغن الدانماركي على ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي (4-3)، في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اقتحم شاب يحمل علم فلسطين أرض الميدان.
وطاف المشجع الشاب أرض الملعب لنحو 40 ثانية، حاملاً علم فلسطين وقد كُتب عليه بالإنجليزية "أوقفوا قتل أطفال غزة" و"لنقف سويا"، قبل أن يتولى رجال الأمن أمره.
ومن المحتمل أن يواجه الشاب عقوبة الحرمان من دخول الملاعب في أوروبا، كونه تحدى قوانين الاتحاد الأوروبي الصارمة ضد إشهار الشعارات السياسية.
 
 
فيديو - تحدّى القوانين وطاف الملعب حاملاً علم فلسطين

كرة القدم

كوبنهاغن

مانشستر يونايتد

دوري أبطال أوروبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اعتقال شقيق ماركوس راشفود ووكيله والتهمة ..
فيديو - شوارزينغر مباشرة يستقبل حماره ويُطعمه !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يُطالب بمقاطعة انستغرام !!
06:02

الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يُطالب بمقاطعة انستغرام !!

الاتحاد الإسرائيلي دعا بغرابة إلى مقاطعة إنستغرام

06:02

الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يُطالب بمقاطعة انستغرام !!

الاتحاد الإسرائيلي دعا بغرابة إلى مقاطعة إنستغرام

اعتقال شقيق ماركوس راشفود ووكيله والتهمة ..
06:01

اعتقال شقيق ماركوس راشفود ووكيله والتهمة ..

اعتقال داين تم يوم العشرين من الشهر الفائت

06:01

اعتقال شقيق ماركوس راشفود ووكيله والتهمة ..

اعتقال داين تم يوم العشرين من الشهر الفائت

فيديو - شوارزينغر مباشرة يستقبل حماره ويُطعمه !!
00:19

فيديو - شوارزينغر مباشرة يستقبل حماره ويُطعمه !!

حدث جديد في سجل تصرفاته المثيرة للجدل

00:19

فيديو - شوارزينغر مباشرة يستقبل حماره ويُطعمه !!

حدث جديد في سجل تصرفاته المثيرة للجدل

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023