فيديو - تحدّى القوانين وطاف الملعب حاملاً علم فلسطين

بعد تسع دقائق على بداية المباراة المثيرة

بعد تسع دقائق على بداية المباراة المثيرة التي انتهت الى فوز كوبنهاغن الدانماركي على ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي (4-3)، في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اقتحم شاب يحمل علم فلسطين أرض الميدان.

وطاف المشجع الشاب أرض الملعب لنحو 40 ثانية، حاملاً علم فلسطين وقد كُتب عليه بالإنجليزية "أوقفوا قتل أطفال غزة" و"لنقف سويا"، قبل أن يتولى رجال الأمن أمره.

ومن المحتمل أن يواجه الشاب عقوبة الحرمان من دخول الملاعب في أوروبا، كونه تحدى قوانين الاتحاد الأوروبي الصارمة ضد إشهار الشعارات السياسية.