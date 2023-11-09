اعتقال شقيق ماركوس راشفود ووكيله والتهمة ..

أشارت صحيفة تلغراف البريطانية، إلى القاء القبض على داين راشفورد، شقيق ووكيل ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو وكيل لاعبين معتمد، في الولايات المتحدة الأميركية، بتهمة العنف المنزلي.وذكرت الصحيفة أن اعتقال داين، البالغ 31 عاماً، تم يوم العشرين من الشهر الفائت على شاطئ ميامي في ولاية فلوريدا، وتم تسجيل التهمة بعد أربع أيام تحت عنوان الضرب والعنف المنزليومن المتوقع أن يخضع داين لجلسة استماع يوم 27 الجاري، بعد أن تم إطلاق سراحه بكفالة بلغت 1500 دولار، وقد رفضت عائلته التعليق على الأمر، واكتفت بأن الأزمة في طريقها للحل.