الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

اعتقال شقيق ماركوس راشفود ووكيله والتهمة ..

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اعتقال شقيق ماركوس راشفود ووكيله والتهمة ..
A-
A+

كرة القدم

2023-11-09 | 06:01
اعتقال شقيق ماركوس راشفود ووكيله والتهمة ..

اعتقال داين تم يوم العشرين من الشهر الفائت

أشارت صحيفة تلغراف البريطانية، إلى القاء القبض على  داين راشفورد، شقيق ووكيل ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو وكيل لاعبين معتمد، في الولايات المتحدة الأميركية، بتهمة العنف المنزلي.
وذكرت الصحيفة أن اعتقال داين، البالغ 31 عاماً، تم يوم العشرين من الشهر الفائت على شاطئ ميامي في ولاية فلوريدا، وتم تسجيل التهمة بعد أربع أيام تحت عنوان الضرب والعنف المنزلي
ومن المتوقع أن يخضع داين لجلسة استماع يوم 27 الجاري، بعد أن تم إطلاق سراحه بكفالة بلغت 1500 دولار، وقد رفضت عائلته التعليق على الأمر، واكتفت بأن الأزمة في طريقها للحل.
 
اعتقال شقيق ماركوس راشفود ووكيله والتهمة ..

رياضة

كرة القدم

داين راشفورد

ماركوس راشفورد

مانشستر يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يُطالب بمقاطعة انستغرام !!
فيديو - تحدّى القوانين وطاف الملعب حاملاً علم فلسطين

اقرأ ايضا في كرة القدم

الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يُطالب بمقاطعة انستغرام !!
06:02

الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يُطالب بمقاطعة انستغرام !!

الاتحاد الإسرائيلي دعا بغرابة إلى مقاطعة إنستغرام

06:02

الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يُطالب بمقاطعة انستغرام !!

الاتحاد الإسرائيلي دعا بغرابة إلى مقاطعة إنستغرام

فيديو - تحدّى القوانين وطاف الملعب حاملاً علم فلسطين
05:59

فيديو - تحدّى القوانين وطاف الملعب حاملاً علم فلسطين

بعد تسع دقائق على بداية المباراة المثيرة

05:59

فيديو - تحدّى القوانين وطاف الملعب حاملاً علم فلسطين

بعد تسع دقائق على بداية المباراة المثيرة

فيديو - شوارزينغر مباشرة يستقبل حماره ويُطعمه !!
00:19

فيديو - شوارزينغر مباشرة يستقبل حماره ويُطعمه !!

حدث جديد في سجل تصرفاته المثيرة للجدل

00:19

فيديو - شوارزينغر مباشرة يستقبل حماره ويُطعمه !!

حدث جديد في سجل تصرفاته المثيرة للجدل

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023