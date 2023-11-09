الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يُطالب بمقاطعة انستغرام !!

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية، إن منصة إنستغرام، أوقفت مطلع الأسبوع، حساب جناح توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اللاعب الإسرائيلي مانور سولومون، ثم جرت استعادته بعد مراجعات قام بها ناديه مع شركة ميتا، المالكة للمنصة.وفيما قال متحدث بإسم ميتا "تم حذف الحساب بالخطأ وتمت استعادته بسرعة ولم يكن السبب أي محتوى شاركه"، علماً أن اللاعب استخدمه لإظهار الدعم لإسرائيل في حربها على غزة، ردّ الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم عبر منصة إكس "الحقيقة، الحقيقة الكاملة، ولا شيء غير الحقيقة، فليعينك الله".والغريب أن الاتحاد الإسرائيلي أرفق التغريدة بصورة لسولومون وعلى فمه شريط لاصق، داعياً إلى مقاطعة إنستغرام، التي دأبت على منع كل ما يدعم فلسطين، وقال ممثل اللاعب لصحيفة تلغراف "لم ينشر سولومون أي منشورات مناهضة لفلسطين، بل دعم بلاده فقط، انه أمر سخيف وإنستغرام مثير للسخرية".وكان سولومون كتب على إنستغرام تعليقاً على حدث السابع من اكتوبر "بلدي وعائلتي وأصدقائي وشعبي الحبيب يعيشون الجحيم".وأضاف "حماس لا تفعل، ولم تفعل قط أي شيء لصالح الشعب الفلسطيني، هي منظمة إرهابية لها مهمة واحدة فقط هي محو اليهود من الكوكب، ودعمها يعني دعم الإرهاب، تماما مثل دعم القاعدة وداعش وهجمات 11 سبتمبر .. من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها".