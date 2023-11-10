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فيديو - فكرة ألمانية تجمع ميسي وزيدان في جوّ رائع

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فيديو - فكرة ألمانية تجمع ميسي وزيدان في جوّ رائع
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كرة القدم

2023-11-09 | 23:30
فيديو - فكرة ألمانية تجمع ميسي وزيدان في جوّ رائع

نشرت "أديداس" فيديو عبر منصة إكس جمع بين ميسي وزيدان

تبادل اسطورتا كرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان، والأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، المديح قبيل محاضرة نظمتها شركة أديداس، عن أهمية اللاعب الرقم "10"، ودوره في الملعب بالنسبة لكل فريق.
ونشرت "أديداس" فيديو عبر منصة إكس، جمع بين ميسي وزيدان، حيث أبدى الأخير سعادته بوجوده مع النجم الأرجنتيني في إعلان واحد، بعد أن جلس على أحد المقاعد أمام "البرغوت" قبل التصوير، وطلب الحصول على كرة من أجل تمريرها إليه.
وقال زيدان، بطل كأس العالم 1998"القليل من السحر يوجد هنا، نحن هنا مع الرقم 10 .. من المؤسف عدم اللعب مع ميسي، لكن حسنا هذه هي اللحظة سوف أمرر لك الكرة".
أما ميسي، لاعب انتر ميامي الاميركي حالياً فقال "أولاً وقبل كل شيء، إنه لمن دواعي سروري أن أراك، أنت تعرف أنني أقدرك كثيراً، لم نلعب مع بعضنا البعض، ولكننا لعبنا قليلاً ضد بعضنا البعض، ومن ثم لعبت ضدك عندما كنت انت مدرباً، وانا دائماً احترمتك وقدرت ما فعلته وما تفعله".
ولعب ميسي ضد زيدان في الموسم 2004-2005، عندما كان الأخير في صفوف ريال مدريد، ثم واجهه في سنوات من الصراع عندما تولى زيدان القيادة الفنية للميرينغي في ولايتين، الاولى من 2016 الى 2018 والثانية من 2019 الى 2021.
 

فيديو - فكرة ألمانية تجمع ميسي وزيدان في جوّ رائع

رياضة

كرة القدم

زين الدين زيدان

ليونيل ميسي

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أديداس

البرغوت

ريال مدريد

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