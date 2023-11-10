زلاتان مجدداً في ميلان .. هذه هي مهمته

نشر إبراهيموفيتش صورة أرفقها بعبارة "تيك تاك تيك تاك"

ذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو" أن أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 42 عاما، سيعمل مع نادي ميلان الايطالي كمستشار خاص.

وحددت الشبكة دور النجم السويدي بالعمل بشكل وثيق مع فريق الكرة والمديرين التنفيذيين، من أجل رفع المستوى التنافسي لمنظومة ميلان.

ونشر إبراهيموفيتش صورة على منصة إكس أرفقها بعبارة "تيك تاك تيك تاك"، للإعلان عن قرار قريب، وذلك بعد ساعات قليلة من اجتماعه مع جيري كاردينالي، مالك ميلان.

ويحتل ميلان المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 22 نقطة، بفرق أربع نقاط عن يوفنتوس الثاني، وست نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.



