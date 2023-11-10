نجمان يرفضان الوقوف دقيقة صمت على "ضحايا اسرائيل"

رفض الاسباني - المغربي الأصل إلياس أخوماش، والفرنسي - الجزائري الأصل عيسى مندي، الوقوف دقيقة صمت، قبيل المباراة التي جمعت فريقهما فياريال الاسباني ومضيفه ماكابي تل أبيب الصهيوني في قبرص، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من مسابقة الدوري الأوروبي.وجاء رفض أخوماش ومندي الالتزام بوقوف الفريقين دقيقة الصمت على الرغم من مصادقة اليويفا على طلب النادي الصهيوني بهذا الشأن وموافقة النادي الاسباني، حيث أبى النجمان العربيان أن يكونا شريكين في تحية الى ما وُضف بضحايا اسرائيل، فيما يُباد الفلسطينيون في غزّة.