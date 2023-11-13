فيديو - لم يعجبه قرار الحكم فاقتحكم غرفة الفار !!

حاول اقتحام غرفة تقنية الحكم المساعد (VAR) احتجاجاً

تسبب اليساندرو، لاعب كورينثيانز السابق، والاداري الحالي في النادي، في إشكال واسع، حين حاول اقتحام غرفة تقنية الحكم المساعد (VAR) احتجاجاً على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه في المواجهة امام غريميو.

وانتهت المباراة الى فوز كورينثيانز بهدف سجله أنخيل روميو في الدقيقة 32 ضمن الجولة 34 من الدوري البرازيلي، ما رفع رصيده الى 44 نقطة، فيما توقف رصيد غريميو عند 59 نقطة من 34 مباراة في المركز الثالث، خلف بوتافوغو (59 من 32) وبالميراس (62 من 34).