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قضية "قبلة روبياليس" تأخذ منحى جديد في المحكمة الوطنية

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قضية &quot;قبلة روبياليس&quot; تأخذ منحى جديد في المحكمة الوطنية
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كرة القدم

2023-11-13 | 00:14
قضية "قبلة روبياليس" تأخذ منحى جديد في المحكمة الوطنية

تواجه قضية روبياليس أسبوعاً من إفادات الشهود في المحكمة الوطنية

تواجه قضية لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم، أسبوعاً جديداً من إفادات الشهود في المحكمة الوطنية، حيث يجري يوم الخميس استجواب لاعبة كرة القدم لايا كودينا، زميلة جيني هيرموسو في المنتخب الوطني، ورئيسة اللجنة الوطنية لكرة القدم النسائية رافائيل ديل أمو.
وسيكون ذلك في سياق استماع القاضي فرانسيسكو دي خورخي الى الشهادات حول ما حدث في العشرين من آب - أغسطس، خلال تتويج منتخب اسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات في سيدني الأسترالية، حين قبّل روبياليس نجمة المنتخب جيني هيرموسو على الفم في منصة الشرف.
 ويبحث القاضي حالياً فيما تردد عن ضغوط تعرضت لها هيرموسو للقول بأن القبلة كانت بالتراضي، وقد تم التحقيق مع روبياليس بهذا الشأن، كما مع ثلاثة من معاونيه آنذاك، هم المدرب خورخي فيلدا ورئيس التسويق في الاتحاد روبين ريفيرا ومدير منتخب الرجال ألبرت لوك.
ويترقب الجميع المواجهة المقررة بناء على طلب محامي جيني هيرموسو، بين الصديقة التي رافقتها إلى رحلة في إيبيزا بعد نهائي كأس العالم ومدير التسويق في الاتحاد روبين ريفيرا، المتهم في القضية بالضغط على اللاعبة لتغيير افادتها.
 
قضية "قبلة روبياليس" تأخذ منحى جديد في المحكمة الوطنية

رياضة

كرة القدم

لويس روبياليس

لايا كودينا

جيني هيرموسو

رافائيل ديل أمو

فرانسيسكو دي خورخي

خورخي فيلدا

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