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فيديو - صافرات الاستهجان تُطارد منتخب الكيان في كوسوفو

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فيديو - صافرات الاستهجان تُطارد منتخب الكيان في كوسوفو
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كرة القدم

2023-11-13 | 03:37
فيديو - صافرات الاستهجان تُطارد منتخب الكيان في كوسوفو

تعرّض منتخب الكيان الصهيوني للهزيمة وسيل من صافرات الاستهجان

تعرّض منتخب الكيان الصهيوني الى الهزيمة (0-1) والى سيل من صافرات الاستهجان خلال حلوله ضيفاً أمس الاحد على منتخب كوسوفو ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وكان من المقرر إقامة هذه المباراة في الخامس عشر من تشرين الاول - اكتوبر الفائت، وتم بسبب الحرب على قطاع غزة، وقد شهدت ردود فعل سلبية من الجماهير أثناء عزف "النشيد الاسرائيلي"، حيث أطلق الكوسوفيون صيحات الاستهجان في استاد مدينة بريشتينا.

كذلك، رُفعت أعلام فلسطين في الساحة الرئيسية في العاصمة وعلى أبنية مُطلّة على الملعب حيث اقيمت المباراة في أجواء عدائية.

 
 

فيديو - صافرات الاستهجان تُطارد منتخب الكيان في كوسوفو

رياضة

كرة القدم

منتخب الكيان الصهيوني

منتخب كوسوفو بطولة أمم أوروبا

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