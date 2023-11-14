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تغريدة لمسؤول تُطيح به: سيكون أدولف هتلر فخورا ببنيامين نتانياهو

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تغريدة لمسؤول تُطيح به: سيكون أدولف هتلر فخورا ببنيامين نتانياهو
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كرة القدم

2023-11-14 | 03:53
تغريدة لمسؤول تُطيح به: سيكون أدولف هتلر فخورا ببنيامين نتانياهو

كتب حقّ: لقد ضحى نتانياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة

حقق الاتحاد الانجليزي لكرة القدم مع أحد أعضاء هيئته العليا عن "المجتمعات المتنوعة"، وسيم حقّ، بسبب تغريدة ربط فيها بين رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والزعيم النازي أدولف هتلر.
وكتب حقّ، الذي يرتبط أيضاً بإتحاديّ التنس والجولف على منصة إكس "لقد ضحى نتانياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة .. سيكون أدولف هتلر فخورا ببنيامين نتانياهو"، ثم عاد وحذف المنشور الذي تسبب بجدل كبير، وقدم اعتذاره.
وقال اتحاد التنس الانجليزي "نظر مجلس الإدارة في هذا الأمر اليوم ووافق على أن تغريدة وسيم حق غير مقبولة ولا تعكس موقف الاتحاد أو قيمه، ولذلك وافق المجلس على عزله من منصبه، كمستشار مستقل بأثر فوري".
وكتب حق الذي يقدم الاستشارات في لعبة الغولف للسعودية، والشريك في شركة "فيرست تيم بارتنرز" المتخصصة في الرياضة والإعلام والترفيه "بلغني أن التغريدة التي نشرتها بالأمس تسببت في الإساءة ... لقد حذفتها وأعتذر دون تحفظ لأي شخص شعر بالإهانة".
 
تغريدة لمسؤول تُطيح به: سيكون أدولف هتلر فخورا ببنيامين نتانياهو

رياضة

كرة القدم

وسيم حقّ

بنيامين نتانياهو

أدولف هتلر

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