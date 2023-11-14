اصدار جديد من نايكي لتكريم كريستيانو رونالدو

أصدرت نايكي النسخة السابعة من سلسلة أحذية Mercurial Dream Speed

أصدرت نايكي، النسخة السابعة من سلسلة أحذية Mercurial Dream Speed، المستوحاة هذه المرة من ذروة كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد.

ويشكل التصميم الجريء باللونين الأحمر والبرتقالي إشارة إلى الحذاء الذي انتعله رونالدو في موسم 2008-09 مع اليونايتد، قبل التوجه إلى ريال مدريد،وزوج 007 من Nike الحديث، الذي لا علاقة له بجيمس بوند، يتميز بالكثير من أنماط X السوداء على الكعب، في حين أن شعار swoosh الشهير يتميّز بلون أبيض مع حدود سوداء بارزة.

ويقال إن هذا الحذاء مستوحى من "الطاقة النارية" وهو يهدف الى تقدير الأحذية التي سجل فيها رونالدو أول ثلاثية له في مانشستر يونايتد.

وكان النجم البرتغالي قد سجل هاتريك في اولد ترافورد في مباراة الفوز (٦-٠) على نيوكاسل يونايتد منتعلاً حذاء الماندرين الملون نفسه.

ومن المتوقع أن تتحول حفنة من أكبر الأسماء في اللعبة الآن إلى أحدث تصميم Zoom Mercurial، ففينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، وربما داروين نونيز هم من بين اللاعبين الذين يمكنهم انتعال هذا الحذاء، وكذلك سفيرات نايكي سام كير، والنرويجيتين كارولين غراهام وآدا هيجربيرج.





