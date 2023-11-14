منتخب ينسحب من تصفيات المونديال خوفاً من هروب اللاعبين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن انسحاب منتخب إريتريا من تصفيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية، في حالة هي الاولى فيما يتعلق بالبطولة المقبلة.وجاء في البيان "يمكن للفيفا والكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) تأكيد انسحاب الاتحاد الوطني الإريتري من تصفيات كأس العالم 2026 وإلغاء مباريات المنتخب كافة"، كما أعلن في بيان عن إلغاء مباراة منتخبي المغرب وأريتريا المقررة يوم الخميس المقبل ضمن المجموعة الرابعة.وكشفت مصادر لصحيفة غارديان البريطانية، إن قرار سحب المنتخب من التصفيات بقرار حكومي، خوفا من فرار اللاعبين الإريتريين خلال زيارتهم الى مدينة أغادير، في تكرار محتمل لطلب 10 لاعبين اللجوء في العام 2019 في بوتسوانا، خلال التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.