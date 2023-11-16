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تصفيات آسيا والمونديال: تعادل سلبي افتتاحي بين منتخبيّ لبنان وفلسطين

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تصفيات آسيا والمونديال: تعادل سلبي افتتاحي بين منتخبيّ لبنان وفلسطين
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كرة القدم

2023-11-16 | 10:57
تصفيات آسيا والمونديال: تعادل سلبي افتتاحي بين منتخبيّ لبنان وفلسطين

ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة التاسعة

استهل منتخب لبنان مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لكرة القدم، بالتعادل السلبي مع ضيفه منتخب فلسطين، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة التاسعة التي شهدت فوز ساحق لاستراليا على بنغلادش (7-0).
أقيمت المباراة على ملعب خالد بن محمد في الشارقة، بدلاً من لبنان لافتقاده لملعبٍ مؤهّلٍ يستضيفه، وبغياب أنصاره عن المُدرّجات، بسبب العقوبة التي ترتبت على تصرّفات الجمهور على ملعب صيدا البلدي في اذار - مارس 2022 خلال مواجهة منتخب سوريا ضمن تصفيات مونديال قطر.
وفيما تصدرت استراليا المجموعة التاسعة برصيد ثلاث نقاط، وخلفها لبنان وفلسطين بالتساوي بنقطة واحدة، ثم بنغلادش بلا نقاط، تقام الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحلّ لبنان ضيفاً على بنغلادش، فيما ينتقل منتخب فلسطين الى الكويت المحتسبة أرضاً له ليستقبل نظيره الاسترالي.
 

تفاصيل المباراة
جاء الشوط الاول بالغ الحذر من المنتخبين، وخصوصاً من الجانب اللبناني، الذي كانت شخصيته الدفاعية حاضرة دون الهجومية، وهو أمر منطقي ربما نطراً لكون المباراة هي الاولى الرسمية للمدير الفني الكرواتي نيكولا يورسيفيتش.
ومع أفضلية فلسطينية محدودة بقيادة المدرب التونسي مكرم دبوب، غابت الفرص عن المرميين الا فيما ندر، وانتهى الشوط الاول سلبياً، ولم يتبدل الوضع في مطلع الشوط الثاني، حيث استمر العقم اللبناني واضحاً في البناء الهجومي.
وفي النصف الثاني من اللقاء، تحسّن منتخب فلسطين كثيراً، وبادر الى الهجوم وصنع العديد من الفرص، ولم ينفع دخول علي الحاج ومحمد حيدر مكان حسن معتوق وماجد عثمان، في مقابل نزول زيد قنبر ومحمد رشيد مكان صالح شحادة ومحمود الوادي.
واستمر الضغط على خط الدفاع اللبناني بقيادة المتألقين قاسم الزين ووليد شور، ولعب هذا الخط دوراً كبيراً في الابقاء على النتيجة سلبية.
 

وبعد نزول هلال الحلوة مكان كريم درويش، وتصاعد التناغم في المجموعة، تحسن "رجال الأرز" وتفوقوا وتمكنوا من بناء هجمة ملعوبة تلاها تسديدة لعلي الحاج، وصدّة رائعة لمصطفى مطر، فيما جاء نزول محمد قدوح مكان سوني سعد متأخراً للغاية، وضاعت على الحلوة فرصة مهمة.
مثل منتخب لبنان، مصطفى مطر ومحمد الحايك ونصار نصار وجهاد ايوب ووليد شور وقاسم الزين وحسن معتوق وسوني سعد وعلي طنيش وماجد عثمان وكريم درويش.
 

مثل منتخب فلسطين، رامي حمادة ومحمد صالح ومصعب بطاط وميشال ميلاد ترمانيني ومحمد يامين وتامر صيام ومحمود ابو وردة وعدي دباغ وكاميلو سالدانا وعطا جابر.
قاد المباراة طاقم دولي اردني تألف من أدهم محمد مخادمة ومحمد مصطفى الكلف وأحمد مونس الروالي واحمد يعقوب ابراهيم.
 
تصفيات آسيا والمونديال: تعادل سلبي افتتاحي بين منتخبيّ لبنان وفلسطين

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