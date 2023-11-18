سيرجيو راموس يقدّم جائزة "غرامي" لشاكيرا ويُقبّلها

قدم سيرجيو راموس الى المغنية الكولومبية، من أصول لبنانية، شاكيرا، جائزة "أفضل أغنية للعام" في حفل "غرامي" اللاتيني الليلة الماضية، والتي يصدف أنها هاجمت في متنها شريكها السابق جيرارد بيكيه.وفي حزيران - يونيو من العام الماضي، أعلنت شاكيرا وبيكيه انفصالهما بعد علاقة استمرت 11 عاماً، وجاء في بيان مشترك "يؤسفنا أن نؤكد أننا ننفصل، من أجل رفاهية طفلينا، اللذين هما على رأس أولوياتنا، ونطلب احترام خصوصيتنا".وقالت شاكيرا لاحقاً عن انفصالها عن بيكيه أنها "أحلك ساعات حياتي"، ثم اصدرت أغنية هاجمت فيها نجم برشلونة السابق وخيانته، وهي التي فازت مع Karol G بجائزة أفضل أداء واندماج في حفل Grammys اللاتيني لهذا الأسبوع.وتميز الحفل في إشبيلية بالضيف الخاص سيرجيو راموس، الذي جعل الناس يتحدثون عن تلك الليلة، فمدافع ريال مدريد السابق، والغريم الابدي لبيكيه، هو الذي سلم الجائزة إلى الشريكة السابقة لزميله السابق في منتخب إسبانيا.وبعد إهداء الجائزة لأطفالها، تحدثت شاكيرا عن "اللحظات الصعبة" خلال العام الماضي وقالت "أريد أيضا مشاركة هذا مع جمهوري الإسباني، الذي كان معي خلال الأوقات الجيدة والسيئة".