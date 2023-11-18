زوجة واين روني تكشف فضائحه وعلاقتها معها

كشفت كولين أنها تقول "الحقيقة" دائماً لأولادهما الأربعة

أظهرت كولين روني جمالها الطبيعي، حيث شوهدت في شيشاير يوم الخميس، وبدت الجميلة البالغة من العمر 37 عاماً، لطيفة ودافئة، وهي ترتدي معطفاً شتوياً أسود أثناء شرائها قهوتها الصباحية.

وصففت كولين خصلات شعرها على شكل ذيل حصان، واستمتعت الأم لأربعة أطفال ببعض الوقت حاملة العصائر والقهوة، مرتدية ملابس رياضية سوداء، في نزهة تأتي بعدما تحدثت بصراحة في مذكراتها الجديدة عن "جرحها وعارها" بسبب فضائح زوجها واين روني مع العاهرات.

وكشفت كولين أنها تقول "الحقيقة" دائماً لأولادهما الأربعة، بعدما كسرت صمتها بشأن خيانة زوجها واين روني، وتحدثت عن علاقاته مع عاهرات في بيت دعارة في ليفربول في العام 2002، وكيف علمت أنه تورط في العام 2010 مع المرافقتين السابقتين جينيفر طومسون وهيلين وود.

كولين، والدة كاي (14 عاماً) وكلاي (10 أعوام) وكيت (سبعة أعوام) وكاس (خمسة أعوام)، أخبرت مجلة Hello أنّها أشركت دائماً أولادها في كل ما تفعله، وهي دائماً ما تقول لهم الحقيقة.

وفي حديثها عن بداية علاقتهما، قالت كولين "بالنظر إلى الوراء الآن، أدرك كم كنا صغاراً عندما اجتمعنا معاً، وبعد 20 عاماً، لا زلنا مستمرين"، وكشفت لماذا قررت عن الكشف عن الأوقات "الصعبة" في علاقتها مع واين.



