الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

زوجة واين روني تكشف فضائحه وعلاقتها معها

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زوجة واين روني تكشف فضائحه وعلاقتها معها
A-
A+

كرة القدم

2023-11-18 | 03:28
زوجة واين روني تكشف فضائحه وعلاقتها معها

كشفت كولين أنها تقول "الحقيقة" دائماً لأولادهما الأربعة

أظهرت كولين روني جمالها الطبيعي، حيث شوهدت في شيشاير يوم الخميس، وبدت الجميلة البالغة من العمر 37 عاماً، لطيفة ودافئة، وهي ترتدي معطفاً شتوياً أسود أثناء شرائها قهوتها الصباحية.
وصففت كولين خصلات شعرها على شكل ذيل حصان، واستمتعت الأم لأربعة أطفال ببعض الوقت حاملة العصائر والقهوة، مرتدية ملابس رياضية سوداء، في نزهة تأتي بعدما تحدثت بصراحة في مذكراتها الجديدة عن "جرحها وعارها" بسبب فضائح زوجها واين روني مع العاهرات.
وكشفت كولين أنها تقول "الحقيقة" دائماً لأولادهما الأربعة، بعدما كسرت صمتها بشأن خيانة زوجها واين روني، وتحدثت عن علاقاته مع عاهرات في بيت دعارة في ليفربول في العام 2002، وكيف علمت أنه تورط في العام 2010 مع المرافقتين السابقتين جينيفر طومسون وهيلين وود.
كولين، والدة كاي (14 عاماً) وكلاي (10 أعوام) وكيت (سبعة أعوام) وكاس (خمسة أعوام)، أخبرت مجلة Hello أنّها أشركت دائماً أولادها في كل ما تفعله، وهي دائماً ما تقول لهم الحقيقة.
وفي حديثها عن بداية علاقتهما، قالت كولين "بالنظر إلى الوراء الآن، أدرك كم كنا صغاراً عندما اجتمعنا معاً، وبعد 20 عاماً، لا زلنا مستمرين"، وكشفت لماذا قررت عن الكشف عن الأوقات "الصعبة" في علاقتها مع واين.

زوجة واين روني تكشف فضائحه وعلاقتها معها

رياضة

كرة القدم

كولين روني

واين روني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيرجيو راموس يقدّم جائزة "غرامي" لشاكيرا ويُقبّلها

اقرأ ايضا في كرة القدم

سيرجيو راموس يقدّم جائزة "غرامي" لشاكيرا ويُقبّلها
03:27

سيرجيو راموس يقدّم جائزة "غرامي" لشاكيرا ويُقبّلها

تميز الحفل في إشبيلية بالضيف الخاص سيرجيو راموس

03:27

سيرجيو راموس يقدّم جائزة "غرامي" لشاكيرا ويُقبّلها

تميز الحفل في إشبيلية بالضيف الخاص سيرجيو راموس

أول امرأة مدرب مساعد في نادي ألماني للرجال
03:25

أول امرأة مدرب مساعد في نادي ألماني للرجال

دوّن نادٍ مشارك في دوري أبطال أوروبا صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم

03:25

أول امرأة مدرب مساعد في نادي ألماني للرجال

دوّن نادٍ مشارك في دوري أبطال أوروبا صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم

مقتل حكم برازيلي بالرصاص .. ولسبب غريب
03:21

مقتل حكم برازيلي بالرصاص .. ولسبب غريب

توفي صباح الأربعاء في أعقاب تعرّضه لهجوم قبل شهرين

03:21

مقتل حكم برازيلي بالرصاص .. ولسبب غريب

توفي صباح الأربعاء في أعقاب تعرّضه لهجوم قبل شهرين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023