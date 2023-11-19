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كيليان مبابي على خُطى الكبار في سن الـ24 فقط !!

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كيليان مبابي على خُطى الكبار في سن الـ24 فقط !!
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كرة القدم

2023-11-19 | 01:38
كيليان مبابي على خُطى الكبار في سن الـ24 فقط !!

سحق منتخب فرنسا ضيفه منتخب جبل طارق (14-0)

بالأمس، سحق منتخب فرنسا ضيفه منتخب جبل طارق (14-0) ضمن مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الثانية من تصفيات "يورو 2024"، ليرفع "الديوك" رصيدهم الى 21 نقطة، أي بالعلامة الكاملة، وبإجمالي 27 هدفاً مقابل هدف وحيد هزّ شباكهم.
وكان كيليان مبابي أحد نجوم السهرة الفرنسية حيث سجل "هاتريك" رافعاً عدد أهدافه الى 46 مع منتخب بلاده و227 مع باريس سان جيرمان وقبلها 27 مع موناكو، أي بإجمالي 300، مع أنه لا يزال في سنّ الرابعة والعشرين.
ويبتعد مبابي خمسة أهداف عن تييري هنري (51) وعشرة عن أوليفييه جيرو (56) في صدارة هدّافي منتخب فرنسا، علماً أن الأخير سجّل مرتين في مباراة الأمس.

كيليان مبابي على خُطى الكبار في سن الـ24 فقط !!

رياضة

كرة القدم

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