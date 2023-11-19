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فيديو - حكم يعترف بالتلاعب بنتيجة مباراة ويكشف السبب

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فيديو - حكم يعترف بالتلاعب بنتيجة مباراة ويكشف السبب
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كرة القدم

2023-11-19 | 09:51
فيديو - حكم يعترف بالتلاعب بنتيجة مباراة ويكشف السبب

اقتحم مالك نادي باوك الملعب في الدقيقة 90 وهو يحمل مسدساً

قال الحكم اليوناني جيورجوس كومينيس لموقع "بيتادريس" أن أشخاصاً هددوه بزوجته الحامل، خارج غرفة تغيير الملابس، بينما كانت الشرطة تقف مكتوفة الأيدي، مؤكداً أنه سمح بهدف غيّر نتيجة المباراة خوفا على عائلته.
وكان كومينيس قاد مباراة مشبوهة في العام 2018، بين باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا، تخللها اقتحام إيفان سافيديس، مالك نادي باوك للملعب في الدقيقة 90 وهو يحمل مسدساً، لمواجهة الحكم احتجاجا على إلغاء هدف لفريقه.
واعترف كومينيس أن إلغاء هدف في بداية المباراة بداعي التسلل، جاء خوفا على عائلته، وقال "أبلغني مساعدي حرفياً أن الهدف كان تسللا، ولكن من يمكنه إلغاء الهدف هنا".
وأضاف "لقد طاردت هذه المباراة مسيرتي المهنية، عشت في خوف، كان بعض الناس يتبعون زوجتي إلى السوبر ماركت، عندما كانت حاملا في شهرها الثامن، ولم أخبر أحدا من قبل".
ونال مالك نادي باوك، حُكماً بالسجن لـ25 شهراً مع وقف التنفيذ، تم تخفيضها في أيار - مايو الماضي إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ أيضاً، بينما طرد كومينيس من قائمة الحكام بعد عامين من المباراة.
 
 
فيديو - حكم يعترف بالتلاعب بنتيجة مباراة ويكشف السبب

رياضة

كرة القدم

جيورجوس كومينيس

باوك ثيسالونيكي

أيك أثينا

إيفان سافيديس

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