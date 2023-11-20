بعد هزيمته في كلاسيكو السيدات: بيكيه يسخر من ريال مدريد مجدداً

بعد هزيمته في كلاسيكو السيدات: بيكيه يسخر من ريال مدريد مجدداًبعد دقائق قليلة من انتهاء كلاسيكو السيدات في الدوري الاسباني، بفوز ساحق لبرشلونة على ريال مدريد (5-0)، نشر مدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه على وسائل التواصل الاجتماعي الرمز ذو اليد الصغيرة، ما تسبب في ردود فعل من جميع الأنواع بين المستخدمين.رأى كثر في ذلك الرمز اللقطة الشهيرة لجيرارد بيكيه نفسه في العام 2010، عندما سجل برشلونة خمسة أهداف ضد المنافس الأبدي في الكامب نو، ورفع المدافع آنذاك يده احتفالا، وأراد الاحتفال بفوز السيدات في ملعب مونتجويك الأولمبي من خلال إظهار يد صغيرة أيضا.وكان الحساب الرسمي لسيدات برشلونة أحد المتفاعلين مع يد بيكيه الصغيرة برسالة مباشرة وقصيرة "كل شيء على ما يرام هنا .. كيف حالك يا جيرارد؟".