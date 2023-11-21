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رومانو يكشف حقيقة انتقال غريزمان من ألتيكو مدريد الى مانشستر يونايتد

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رومانو يكشف حقيقة انتقال غريزمان من ألتيكو مدريد الى مانشستر يونايتد
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كرة القدم

2023-11-21 | 04:27
رومانو يكشف حقيقة انتقال غريزمان من ألتيكو مدريد الى مانشستر يونايتد

كشف خبير الانتقالات عما قيل له عن غريزمان

كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، عما قيل له عن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، وسط شائعات عن عرض من مانشستر يونايتد الانجليزي له.

وزعمت تقارير في إسبانيا، أن مانشستر يونايتد يراقب غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا، ويتطلع من خلاله إلى تعزيز خياراته الهجومية، عند فتح نافذة الانتقالات في الشتوية.

وذكرت التقارير أن ممثلين عن المُلاّك في ملعب أولد ترافورد، سافروا بالفعل إلى إسبانيا لإجراء مناقشات مع النجم حول الانتقال المحتمل، ويعتقد أن مان يونايتد مستعد لزيادة أجره الحالي ثلاث مرات، ما قد يجعله يكسب 21 مليون يورو سنوياً.

في المقابل، دحض رومانو التكهنات بأن الفرنسي سيغادر إسبانيا في كانون الثاني - يناير، مدّعياً أنه يحب أتلتيكو، كما كشف أنّ اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، رفض عرضاً من المملكة العربية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال رومانو "بالنسبة لغريزمان، أريد أن أوضح أنه لن يغادر أتلتيكو مدريد، ومما قيل لي، إنه يحب النادي والمدينة والمشجعين وزملائه في الفريق والمدرب دييغو سيميوني، ولن يغادر، وقد اتصلت به الأندية السعودية في الصيف ورفض حتى التفاوض ، ولا أعتقد أن أية عروض سوف تغريه".

ويخوض غريزمان موسمه الثالث من فترته الثانية في النادي بعد انتقاله من برشلونة، وقد سجل هذا الموسم 12 هدفاً في 16 مباراة في جميع المسابقات.

 

رومانو يكشف حقيقة انتقال غريزمان من ألتيكو مدريد الى مانشستر يونايتد

رياضة

كرة القدم

فابريزيو رومانو

أنطوان غريزمان

مانشستر يونايتد

أتلتيكو مدريد

أولد ترافورد

برشلونة

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