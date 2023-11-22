فيديو - مفاجأة .. هل يستقيل سكالوني من تدريب الأرجنتين؟

فجر مدرب منتخب الأرجنتين مفاجأة كبيرة الى وسائل الاعلام

فجر ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، مفاجأة كبيرة في حديثه الى وسائل الاعلام، بعد فوز فريقه على مضيفه منتخب البرازيل (1-0)، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومع أن منتخب "التانغو" هو بطل العالم ويتصدّر التصفيات بأريحية، فقد فاجأ سكالوني الجميع حين قال "الآن حان الوقت للتوقف، والبدء في التفكير، لقد أعطاني هؤلاء اللاعبين الكثير، وأحتاج إلى التفكير في خطوتي المقبلة ومستقبلي".

وأضاف "لا أريد توديع الفريق، لكن مستوى التطلعات مرتفع للغاية، ويحتاج لبذل أقصى جهد، والاستمرارية في الانتصارات صعبة، وقد حان الوقت للتفكير، لأن الفريق يحتاج إلى مدرب يتمتع بأقصى قدر من الطاقة وبحالة جيدة".

وأشار مراسل قناة TYC سبورتس الأرجنتينية، أن تلميحات سكالوني، البالغ 45 عاماً، والذي قاد الأرجنتين منذ آب - أغسطس 2018 الى التتويج بلقبي كوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022، سببها خلافات مع كلاوديو تابيا، رئيس اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، وهو ما يدركه اللاعبون.

وطلب سكالوني من جهازه المعاون التقاط صورة تذكارية جماعية في ملعب ماراكانا، لتخليد ذكرى الفوز التاريخي على البرازيل، ولم يتحدث مع لاعبيه بعد المباراة عن الاستقالة، فيما غادر قائد المنتخب ليونيل ميسي الملعب بمفرده.