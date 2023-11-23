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فيديو - نيمار حاملاً طفلته يُعلّق على مواجهة البرازيل والأرجنتين

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فيديو - نيمار حاملاً طفلته يُعلّق على مواجهة البرازيل والأرجنتين
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كرة القدم

2023-11-23 | 02:20
فيديو - نيمار حاملاً طفلته يُعلّق على مواجهة البرازيل والأرجنتين

علّق نيمار على أحداث المباراة التي خسرتها البرازيل أمام الأرجنتين

علّق البرازيلي نيمار على أحداث المباراة التي خسرها منتخب بلاده (0-1) أمام ضيفه منتخب الأرجنتين، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث تأخرت بدايتها نصف ساعة بسبب الطريقة التي تعامل بها الأمن البرازيلي مع الجمهور الأرجنتيني، ما دفع بلاعبي "التانغو" لمغادرة الميدان احتجاجاً.
وقالت وسائل الاعلام المحلية، أن رجال الأمن تدخلوا في ملعب ماراكانا، لوضع حدّ للشغب من قبل مشجعي الأرجنتين، ووجهت الشرطة اتهامات إلى جماهير المنتخب الزائر التي ردت بإلقاء مقاعد المدرجات على رجال الأمن.
ويغيب نيمار عن المباريات لفترة طويلة بسبب الاصابة، وهو نشر مقطع فيديو على إنستغرام، وهو يحمل ابنته الصغيرة مافي، وقال "كنت سأتعرض للكثير من الضرب في تلك المباراة، لكنها، كانت ستحدث فوضى عارمة.
 
فيديو - نيمار حاملاً طفلته يُعلّق على مواجهة البرازيل والأرجنتين

رياضة

كرة القدم

نيمار

كأس العالم

ماراكانا

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