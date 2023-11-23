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أردا توران خسر 13 مليون يورو دفعة واحدة .. كيف حصل ذلك؟

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أردا توران خسر 13 مليون يورو دفعة واحدة .. كيف حصل ذلك؟
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كرة القدم

2023-11-23 | 02:22
أردا توران خسر 13 مليون يورو دفعة واحدة .. كيف حصل ذلك؟

تعرض​ الى عملية احتيال تسببت في خسارته معظم الأموال

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن اللاعب الدولي التركي السابق أردا توران، البالغ 36 عاماً، تعرض الى عملية احتيال، تسببت في خسارته معظم الأموال التي جمعها خلال مسيرته الكروية.
وكان توران أنهى مسيرته في كرة القدم في العام الماضي، بعدما لعب 100 مباراة مع منتخب تركيا وأكثر من 500 مباراة في برشلونة وأتلتيكو مدريد، وختمها مع غلطة سراي التركي، الذي يعمل فيه حالياً ضمن الطاقم الفني.
وأشارت الصحيفة أن توران خسر نحو 13 مليون يورو، وقال في تصريحات له "لقد خدعني مدير بنك بقوله أن من يستثمر في هذا الصندوق سيحقق ربحاً، فدفعت أكثر من 13 مليون يورو، أي أن كل المال والجهد في مسيرتي، اختفى فجأة بسبب تلك العملية".
ونصح سيسيل إرزان، وهو مدير بنك سابق، أردا توران وآخرين، بينهم حارس المرمى الأوروغوياني فرناندو موسليرا، بهذا الاستثمار، وقال في معرض دفاعه عن نفسه "ما زال يزعجني أن هؤلاء الأشخاص لا يتوقفون عن الطمع ويريدون كسب المزيد".

أردا توران خسر 13 مليون يورو دفعة واحدة .. كيف حصل ذلك؟

رياضة

كرة القدم

أردا توران

منتخب تركيا

برشلونة

أتلتيكو مدريد

غلطة سراي

سيسيل إرزان

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