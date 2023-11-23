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هالاند يفاجيء جمهور نادي الطفولة بتصرّف رائع

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هالاند يفاجيء جمهور نادي الطفولة بتصرّف رائع
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كرة القدم

2023-11-23 | 02:24
هالاند يفاجيء جمهور نادي الطفولة بتصرّف رائع

تتعلق المباراة بالصعود الى الدرجة الممتازة

في لفتة لطيفة، أنفق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي، ما يزيد على 13 ألف جنيه إسترليني، لتغطية كلفة تذاكر القطار أو الحافلات، لأنصار نادي طفولته Bryne FK، الذي يحتل المرتبة السادسة في دوري الدرجة الاولى، ويستعد لخوض مباراة فاصلة.
وتتعلق المباراة بالصعود الى الدرجة الممتازة، ويواجه فيها برين مضيفه كريستيانساند، وقالت قناة محلية إن هالاند سوف يدفع تكاليف رحلة الذهاب والعودة لنحو 200 مشجع، والبالغة 65 دولاراً.
وقال بيورن روكين رئيس قسم التسويق أن هذا الدعم المالي، سيُسهم في حضور ما بين 400 إلى 500 مشجع للمباراة. 
وأوضح أولي هوبرستاد، المتحدث باسم رابطة جماهير الفريق، إنه بفضل هالاند، سيكون الكثير من الناس قادرين على السفر وهو شيء يقدره نادي برين بأكمله".
من جهة ثانية، أشارت تقارير صحفية إلى أن إصابة هالاند خلال مباراة منتخب بلاده مع جزر الفارو، في تصفيات يورو 2024، يمكن أن تُبعده عن المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل مع ليفربول ضمن منافسات الدورى الانجليزي.
وأثيرت الشكوك حول مشاركة اللاعب فى قمة الدورى الإنجليزى بعدما غاب هالاند عن مباراة النرويج وأسكتلندا في تصفيات يورو 2024، يوم الأحد الفائت، حيث أكد طبيب المنتخب إصابة اللاعب بالتواء فى الكاحل، لكنه قال أن الإصابة ليست خطيرة.

هالاند يفاجيء جمهور نادي الطفولة بتصرّف رائع

رياضة

كرة القدم

إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي

Bryne FK

ليفربول الدورى الانجليزي

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