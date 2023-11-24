داروين نونيز يتألق في ليفربول ويُبدع مع الاوروجواي

يواصل المهاجم داروين نونيز، البالغ 24 عاماً، تألقه هذا الموسم، أي أنه احتاج عملياً لموسم كامل للانسجام مع فريقه الحالي ليفربول الانجليزي، الذي انضم اليه في 13 حزيران - يونيو 2022 آتياً من بنفيكا البرتغالي، حيث كان دوّن توقيعه على 32 هدفاً، وتوّج هدافاً للدوري 2021-22.في الموسم الحالي، لعب نونيز في 17 مباراة مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز والدوري الأوروبي وكأس الرابطة الانجليزية (EFL) سجل خلالها سبعة أهداف ومرر ست كرات حاسمة.وسجل نونيز خلال العام 2023 تمريرة حاسمة واحدة وخمسة أهداف لمنتخب الأوروجواي جاءت جميعها في التصفيات الأميركية المؤهلة لكأس العالم، وتوزعت على شباك كولومبيا (1) والأرجنتين (1) والبرازيل (1) وبوليفيا (2).ويتصدّر المصري محمد صلاح هدافي ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 10 أهداف، متأخراً بثلاثة أهداف عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، فيما سجّل نونيز وزميله البرتغالي ديوغو جوتا أربعة أهداف.