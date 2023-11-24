الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

داروين نونيز يتألق في ليفربول ويُبدع مع الاوروجواي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
داروين نونيز يتألق في ليفربول ويُبدع مع الاوروجواي
A-
A+

كرة القدم

2023-11-24 | 05:27
داروين نونيز يتألق في ليفربول ويُبدع مع الاوروجواي

يواصل المهاجم داروين نونيز تألقه هذا الموسم

يواصل المهاجم داروين نونيز، البالغ 24 عاماً، تألقه هذا الموسم، أي أنه احتاج عملياً لموسم كامل للانسجام مع فريقه الحالي ليفربول الانجليزي، الذي انضم اليه في 13 حزيران - يونيو 2022 آتياً من بنفيكا البرتغالي، حيث كان دوّن توقيعه على 32 هدفاً، وتوّج هدافاً للدوري 2021-22.
في الموسم الحالي، لعب نونيز في 17 مباراة مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز والدوري الأوروبي وكأس الرابطة الانجليزية (EFL) سجل خلالها سبعة أهداف ومرر ست كرات حاسمة.
وسجل نونيز خلال العام 2023 تمريرة حاسمة واحدة وخمسة أهداف لمنتخب الأوروجواي جاءت جميعها في التصفيات الأميركية المؤهلة لكأس العالم، وتوزعت على شباك كولومبيا (1) والأرجنتين (1) والبرازيل (1) وبوليفيا (2).
ويتصدّر المصري محمد صلاح هدافي ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 10 أهداف، متأخراً بثلاثة أهداف عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، فيما سجّل نونيز وزميله البرتغالي ديوغو جوتا أربعة أهداف.
 
داروين نونيز يتألق في ليفربول ويُبدع مع الاوروجواي

رياضة

كرة القدم

داروين نونيز

ليفربول

بنفيكا

الدوري الانجليزي الممتاز

الدوري الأوروبي

منتخب الأوروجواي

كأس العالم

محمد صلاح

إيرلينج هالاند

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة لاعب كريستال بالاس ونجم الافلام الاباحية عن ٣٤ عاماً
إيسكو وعائلته تعرّضوا لتهديدات جديّة في إشبيلية

اقرأ ايضا في كرة القدم

وفاة لاعب كريستال بالاس ونجم الافلام الاباحية عن ٣٤ عاماً
05:30

وفاة لاعب كريستال بالاس ونجم الافلام الاباحية عن ٣٤ عاماً

ترك كرة القدم للذهاب نحو تمثيل الأفلام الإباحية

05:30

وفاة لاعب كريستال بالاس ونجم الافلام الاباحية عن ٣٤ عاماً

ترك كرة القدم للذهاب نحو تمثيل الأفلام الإباحية

إيسكو وعائلته تعرّضوا لتهديدات جديّة في إشبيلية
05:25

إيسكو وعائلته تعرّضوا لتهديدات جديّة في إشبيلية

كان مشجعو إشبيلية غاضبين من إيسكو بعد رحيله

05:25

إيسكو وعائلته تعرّضوا لتهديدات جديّة في إشبيلية

كان مشجعو إشبيلية غاضبين من إيسكو بعد رحيله

فيديو - يورجن كلوب يُمازح المراسل ويسخر من رابطة الدوري
05:21

فيديو - يورجن كلوب يُمازح المراسل ويسخر من رابطة الدوري

أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول عن إحباطه

05:21

فيديو - يورجن كلوب يُمازح المراسل ويسخر من رابطة الدوري

أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول عن إحباطه

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023