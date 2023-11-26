فيديو - دي زيربي يحتفل بجنون بموسم مُذهل لفريقه

فرحة دي زيربي بعد فوز برايتون على نوتنجهام فورست خارج ملعبه! 😤pic.twitter.com/n07aa70H19 — GOAL Arabia (@GoalAR) November 25, 2023

ما ان انتهت المباراة الى فوز برايتون على مضيفه نوتنغهام فوريست (3-2) في الجولة 13 من الدوري الانجليزي الممتاز، حتى اندفع المدرب الايطالي روبرتو دي زيربي بجنون الى أرض الميدان مُحتفلا بالانتصار.ويواصل برايتون موسمه الرائع حيث حقق فوزه السادس هذا الموسم، وبه ومع أربع تعادلات وثلاث هزائم، يحتل الفريق المركز السابع في ترتيب البريمييرليغ برصيد 22 نقطة على بُعد ثماني نقاط من أرسنال المتصدر.كما يحتل برايتون المرتبة الثانية في ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الاوروبي بعد أربع جولات (7 نقاط) خلف مرسيليا الفرنسي (8) وأمام أيك أثينا اليوناني (4) وأياكس أمستردام الهولندي (2).