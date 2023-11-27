فيديو - المكسيكي الشاب الذي أشعل الدوري الهولندي بأهدافه

El Hat-trick del Líder de Goleo de la #Eredivisie ⚽️🥶



Santiago Giménez 🇲🇽pic.twitter.com/9zjRdlXz7S — Paulina García Robles (@paugr) November 25, 2023 ¿Pero por que hizo eso el 14? Yo crei que los extremos solo podian desbordar y tirar el balon a la mierda como el Chucky Lozano.



Gran Gol de Santiago Gimenez pic.twitter.com/PVOmMhW0zb — Futbol Gourmet (@Futbol_Gourmet) November 25, 2023

بالأمس، سجل المكسيكي سانتياجو خيمينيز، ثلاثية لفريقه فيينورد، في مرمى إكسيلسيور، ضمن الجولة 13 من الدوري الهولندي، رافعاً عدد أهدافه في صدارة ترتيب الهدافين هذا الموسم الى 15 هدفاً، وسط منافسة مع نجم ألكمار، اليوناني فانجيليس بافليديس (14 هدفاً).وأصبح اللاعب المكسيكي، البالغ 22 عاماً، محط أنظار الأندية الأوروبية بفضل حسّه التهديفي العالي وإمكانياته الهجومية وسرعته وموهبته، وهو سجل 21 هدفاً وتمرير حاسمة في 16 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.ويحتل فيينورد المرتبة الثانية في الدوري الهولندي برصيد 32 نقطة، بفرق سبع نقاط عن أيندهوفن، المتصدر.