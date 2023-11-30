أنسو فاتي من جديد .. القصة تتكرر !!

سوء حظ أنسو فاتي هو نكسة جديدة للمهاجم

أخبار سيئة لأنسو فاتي .. سيغيب نجم برشلونة، المعار إلى برايتون، حتى نهاية الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنجهام فورست.

فقد شعر المهاجم ببعض الانزعاج في منطقة ربلة الساق اليمنى، ما أجبره على طلب التغيير، ليقول المدرب روبرتو دي زيربي لاحقاً في مؤتمر صحفي، إلى أنه لن يكون قادرا على الاعتماد عليه.

وقال دي زيربي قبل مباراة الدوري الأوروبي ضد أيك أثينا اليوناني "أنسو فاتي وطارق لامبتي مصابان .. أعتقد أننا فقدناهما لفترة طويلة، لكن التركيز ينصب على اللاعبين الذين يمكنهم اللعب، حيث سيتعين علينا المنافسة، لا أعرف ما إذا كنا سنفوز، لكننا سنقاتل للفوز بالمباراة".

وفي ظل عدم تحديد المدى الدقيق لإصابته ، فإن سوء حظ أنسو فاتي هو نكسة جديدة للمهاجم، الذي كان له على الرغم من صغر سنّه، تاريخ طويل من الإصابات التي منعته من الاستمرارية مع برشلونة، وهو ما يتكرر بعدما كان يلعب دورا قياديا مع برايتون، بأربعة أهداف في 14 مباراة.



