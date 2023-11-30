معركة برشلونة المالية مستمرة .. النادي كسب 70 مليون يورو

يواصل برشلونة معركته لتصحيح وضعه المالي

يواصل نادي برشلونة الاسباني معركته لتصحيح وضعه المالي، وأي مبلغ سيكون مفيداً لخزائنه، ومن ذلك ما نتج عن الفوز المثير على بورتو البرتغالي (2-1) ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هذا الفوز سمح لبرشلونة بحجز مكانه في دور الـ16 من المسابقة القارية الأهم، مع أربع انتصارات وخسارة وحيدة، ما يعني زيادة كبيرة في رقم الدخل المضمون، والبالغ 70.55 مليون يورو.

ويعني الفوز على البرتغاليين مالياً 2.8 مليون للفوز ويعني التأهل الى الدور الثاني 9.6 مليوناً، ما مجموعه 12.4 مليون مضمونة، اذا تمت إضافتهم إلى 58.15 التي كانت مضمونة بالفعل، يرتفع الرقم إلى 70.55 مليون يورو المذكورة أعلاه.



