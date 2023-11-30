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أرادت إثارة مشجعي السيتي فكشفت عن صدرها .. مانشستر حمراء !!

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أرادت إثارة مشجعي السيتي فكشفت عن صدرها .. مانشستر حمراء !!
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كرة القدم

2023-11-30 | 01:15
أرادت إثارة مشجعي السيتي فكشفت عن صدرها .. مانشستر حمراء !!

حاولت إحدى مشجعات مانشستر يونايتد إثارة الفتنة أمام ملعب الاتحاد

حاولت إحدى مشجعات مانشستر يونايتد إثارة الفتنة أمام ملعب الاتحاد حيث واجه مانشستر سيتي ضيفه لايبزيغ الالماني في دوري أبطال أوروبا.
لكن يبدو أنّ المشجعة تأخرت عن الحفلة، اذ كان المشجعون قد دخلوا الملعب دون أن يشاهدها أحد، فقامت بتوصيل رسالتها على منصة إكس.
ونشرت "بيلا" الفيديو مع التعليق التالي "مانشستر ستكون دائما حمراء"، وبدت فيه ترتدي كنزة بيضاء تحت معطفها، ثم رفعتها لتكشف عن قميص اليونايتد، الذي رفعته أيضاً لتظهر حمّالة الصدر الحمراء تحته.
محاولة الفتاة لإثارة مشجعي "السيتيزن" على وسائل التواصل الاجتماعي أتت ثمارها،  حيث انقسم المشجعون بين اليونايتد والسيتي، الذين سارعوا إلى تذكيرها بفوز فريقهم (٣-٠) في أولد ترافورد الشهر الماضي.

أرادت إثارة مشجعي السيتي فكشفت عن صدرها .. مانشستر حمراء !!

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

ملعب الاتحاد

مانشستر سيتي

لايبزيغ

دوري أبطال أوروبا

أولد ترافورد

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