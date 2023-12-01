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تقرير - هل يُساء الى العاملين في تأهيل الكامب نو؟

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تقرير - هل يُساء الى العاملين في تأهيل الكامب نو؟
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كرة القدم

2023-12-01 | 01:03
تقرير - هل يُساء الى العاملين في تأهيل الكامب نو؟

بعد تقارير عن ظروف عمل غير قانونية ومسيئة في الكامب نو

تعرض برشلونة لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، بعد تقارير عن ظروف عمل غير قانونية ومسيئة في الكامب نو، لكن النادي نفى هذه المزاعم، مشيراً إلى أن آليات العمل اجتازت جميع فحوصات السلامة.
وأصدرت El Periodico تحقيقاً حول القوى العاملة في تجديد الكامب نو، مدعية أن العمال يتقاضون أجوراً منخفضة ويعملون في ظروف غير آمنة، حتى أن أحدهم كان ينام خارج الملعب من أجل الوصول إلى العمل في الوقت المحدد، لكن نائبة الرئيس المؤسسي لبرشلونة إيلينا فورت قالت إنه ليس لدى النادي علم بأي ممارسات غير قانونية، وأشارت إلى أن العمل خضع لفحوصات منتظمة بشأن هذه المسألة، وقد نجح فيها، وأضافت إن النادي سيواصل النظر في القضية.
ولا يتعاقد النادي مع العمال مباشرة، وكذلك شركة البناء التركية ليماك، المسؤولة عن المشروع، بل يجري ذلك عبر شركات وسيطة، علماً ان الشركة اتهمت في الماضي بظروف عمل غير قانونية ومسيئة، وبتدمير البيئة.
ويوم الأربعاء، انتظر الجناح الكاتالوني لنقابة الكونفدرالية للجان العمل (CCOO) خارج الكامب نو للتحدث إلى العمال في طريقهم إلى العمل، وقدم لهم منشورات ومعلومات، فضلًا عن تشجيعهم على تدوين أجورهم وساعات عملهم وإجازاتهم في استطلاع استقصائي.
"لدينا حقوق؟" كانت عبارة منسوبة إلى أحد العمال، وكثير منهم مهاجرون، بينما ورد أن آخرين قالوا إنهم "لم يعرفوا أنهم يتقاضون رواتب سيئة"، وسألوا "يمكنني أخذ عطلات؟"، والأدهى من ذلك أن أحد العمال المارة قال "نحن نعمل لساعات إضافية كثيرة، وهم لا يدفعون لنا مقابلها، فهل يمكنكم المساعدة؟"، بحسب مزاعم التقرير.

تقرير - هل يُساء الى العاملين في تأهيل الكامب نو؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

الكامب نو

ليماك

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