فيديو - هذه حقيقة الضوضاء الجنسيّة في قرعة كأس أمم أوروبا

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التحقيق في الأصوات الجنسية

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التحقيق في الأصوات الجنسية التي سُمعت أثناء بث قرعة كأس أمم أوروبا، حيث كان الحاضرون والمتفرجون يسمعون نوعاً غريباً من الأنين.

فيوم السبت الماضي، تم سحب قرعة دور المجموعات لكأس أمم أوروبا في (Elbphilharmonie) في هامبورج الالمانية، وفي واحدة من أبرز مقاطع الحفل، أمكن سماع الأصوات الجنسية لعدة لحظات، وقد أدرك الجميع أن هناك خطأ ما وذُهلوا مما كانوا يسمعونه.

وقف جورجيو ماركيتي، مدير المسابقات ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للاعتذار عن الضوضاء "يمكنكم سماع ضوضاء غريبة لكنها توقفت بالفعل".

لاحقاً، اعترف اليوتيوبير دانيال جارفيس بتأليف هذه النكتة، وقد بثها على الهواء مباشرة من خلال حسابه على منصة إكس، وأخبر المشاهدين أنه كان "خطأه"، وقال "وضعناها هناك، وضعنا الهاتف هناك، أطلقنا عليه، ضوضاء جنسية في قرعة يورو 2024".