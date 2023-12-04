فيديو - بيب انتظر الحُكام في مرآب السيارات

بعد المباراة التي انتهت الى تعادل مانشستر سيتي المثير مع ضيفه توتنهام

بعد المباراة التي انتهت الى تعادل مانشستر سيتي المثير مع ضيفه توتنهام (3-3) ضمن الجولة 14 من الدوري الانجليزي الممتاز، رصدت العدسات مدرب "السيتيزن"، الاسباني بيب جوارديولا، وهو ينتظر طاقم الحكام في مرآب ملعب الاتحاد.

ومع أن بيب حاول أن لا يُظهر غضبه بعد المباراة، خصوصاً أن هدف التعادل للضيوف جاء في الدقيقة القاتلة، وأعقبه ردّة فعل رصدتها الكاميرا، حيث توجه الى الحُكام وصافحهم، لكن يبدو أنه ترقّبهم في المرآب ليُعبر عن موقفه، علماً أن وسائل الاعلام لم تُشر لاحقاً الى حصول اي احتكاك.

ومع تعادل مانشستر سيتي وتوتنهام، تصدر ارسنال منفرداً الدوري برصيد 33 نقطة متقدماً على ليفربول (31)، ثم السيتي (30)، فأستون فيلا (29) وتوتنهام (27).