فيديو - "جدّولة" نونيز تخطف الأنظار من فوز ليفربول المثير

على الرغم من أن اثارة المباراة على أنفيلد رود خطفت الأنظار

على الرغم من أن اثارة المباراة على أنفيلد رود خطفت الأنظار، الا ان داروين نونيز، المهاجم الاوروجوياني البالغ من العمر 24 عاماً، كان علامة لافتة جداً للانتباه.

ويعود السبب الى قصة الشعر الغريبة التي ظهر بها اللاعب الشرس للمرة الاولى، وهي عبارة عن جديليتيّ شعر طويلتين.

وتغلب ليفربول على ضيفه فولهام (4-3) في المباراة التي جرت ضمن الجولة 14 من الدوري الانجليزي الممتاز، ليقفز "الريدز" الى الوصافة برصيد 31 نقطة، متأخراً بفرق نقطتين عن أرسنال المتصدر ومتقدماً بنقطة عن مانشستر سيتي الثالث.