فيديو - هالاند في تعليق قاسٍ على الحكم .. هل يواجه إجراءات تأديبية؟

لجأ النجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى وسائل التواصل الاجتماعي

لجأ النجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر ردّه على خطأ تحكيمي كبير، أدى الى التعادل المثير لفريقه مانشستر سيتي مع توتنهام (3-3) على ملعب الاتحاد، وقد يواجه المهاجم إجراءات تأديبية.

قاد هالاند الاحتجاجات طوال الوقت في الملعب، بعد أن شعر لاعبو السيتي أنهم حرموا من فرصة تهديفية، في الوقت المحتسب بدل الضائع.

فقد كان جاك جريليش على باب المرمى، عندما تجاهل الحكم مبدأ اتاحة الفرصة، وأعاد اللعب بسبب حصول خطأ على هالاند، الذي كان قد تمكن من مواصلة الحركة ومرر الكرة الانفرادية بنفسه.

وأهدر سيتي نقاطا للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فانتقل المهاجم إلى منصة إكس، حيث نشر مقطع فيديو أرفقه بكلمة WTF (What the Fuck !!).

ومع تعادل مانشستر سيتي وتوتنهام، تصدر ارسنال منفرداً الدوري برصيد 33 نقطة متقدماً على ليفربول (31)، ثم السيتي (30)، فأستون فيلا (29) وتوتنهام (27).