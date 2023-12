فيديو - سواريز يوّدع البرازيل كالملوك والوجهة .. ميسي

GRACIAS, @LuisSuarez9 🥹🇪🇪 Um capítulo lindo de nossa história foi escrito por ti. O 4º maior artilheiro em atividade do mundo deixou a sua marca 27 vezes com nosso manto. Onde estiver, serás para sempre IMORTAL! �� pic.twitter.com/gtcy7aLshE

Luis Suarez with the Messi's Celebration after Scoring a goal last Night 🔫pic.twitter.com/XqXw5IPb6p